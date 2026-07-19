Саратовский Минтруд предоставил право на льготный проезд 26 категориям кроме пенсионеров

В Саратовской области разъяснили транспортные льготы: пенсионеры не в списке, но есть альтернатива.

Региональное Министерство труда и социальной защиты официально ответило на многочисленные вопросы жителей о праве на льготный проезд в общественном транспорте. В ведомстве подчеркнули, что перечень категорий граждан, имеющих право на федеральные и региональные транспортные преференции, четко регламентирован и насчитывает 26 позиций.

В привилегированный список вошли: инвалиды всех групп, участники и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, труженики тыла, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда и другие социально значимые группы.

Однако самый острый вопрос вызвала категория пожилых граждан. В министерстве дали однозначный комментарий: пенсионеры как отдельная льготная категория для бесплатного проезда не предусмотрены. Тем не менее, для них в регионе действует специальный компромиссный вариант — транспортная карта «Поехали», которая позволяет значительно экономить на поездках за счет установленного льготного тарифа. Таким образом, власти сохранили поддержку пожилых людей, переведя её в формат адресного субсидирования поездок.

Ольга Сергеева