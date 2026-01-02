Саратовцы получат социальные выплаты при рождении двойни или тройни

В Саратовской области ввели новые выплаты при рождении двойни и тройни.

С 1 января 2026 года в регионе начал действовать новый региональный механизм поддержки семей. Об этом 2 января сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Ключевое нововведение — единовременная выплата при рождении нескольких детей одновременно. Теперь семьи, в которых появилась двойня, получат 50 000 рублей, а при рождении тройни — 100 000 рублей. Выплата назначается вне зависимости от возраста родителей и уровня их дохода.

Ольга Сергеева