Саратовские многодетные семьи дополнительно получат еще 15 бесплатных участков

В Саратове многодетные семьи смогут претендовать дополнительно на 15 земельных участков сверх ранее обещанных 120.

Соответствующий перечень утверждён распоряжением председателя комитета по управлению имуществом города от 14 мая 2026 года. Об этом в ведомстве сообщили 15 мая.

Таким образом, общее количество наделов, которые бесплатно передаются в собственность гражданам с тремя и более детьми, достигло 135. В мэрии уточнили, что анализ территории для формирования перечня ведётся на регулярной основе.

Земля предоставляется под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садоводство или огородничество. Право на получение имеют семьи, признаваемые многодетными по закону Саратовской области от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО.

Заявления принимаются до 14 июня 2026 года включительно. Перед обращением чиновники советуют выехать на место и осмотреть участок.

Из обязательных бумаг необходим только паспорт. По желанию прилагаются справка о саратовской прописке, удостоверение многодетной семьи (по тому же закону № 74-ЗСО) и СНИЛС. Подать документ можно тремя способами: через портал госуслуг, в МФЦ или на электронную почту комитета в форме электронного документа с усиленной квалифицированной подписью заявителя.

