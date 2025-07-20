Саратовцев предупредили о грозе и сильном дожде в воскресенье

Саратовцев предупредили об ухудшении погодных условий.

Гидрометцентр Саратовской области объявил штормовое предупреждение на 20-21 июля. В регионе ожидаются грозы, которые местами сохранятся в ночное время. Особенно сильные осадки прогнозируются в Правобережье — до 49 мм за ночь.

Ночью: +16…+21°C (в низинах до +11°C). Днём: +29…+34°C. Во время дождя: +23…+28°C

21 июля сохранится 4-й класс горимости, а в Левобережье прогнозируется чрезвычайная опасность (5-й класс) с дальнейшим распространением по области.

МЧС рекомендует жителям соблюдать осторожность: избегать открытых пространств во время грозы и воздержаться от разведения костров в условиях повышенной пожароопасности.