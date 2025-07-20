В Саратовской области простятся с погибшими на фронтах СВО героями

В ходе специальной военной операции погибли четверо военнослужащих из Саратовской области.

Официальные некрологи были опубликованы администрациями районов, откуда были призваны бойцы.

Среди погибших:

Сергей Сентюров (Фёдоровский район)

Андрей Зотов (Ершовский район)

Игорь Иванов (Новоузенский район)

Василий Точка (Дергачёвский район)

Губернатор Роман Бусаргин и главы муниципальных образований выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. «Эти мужественные люди отдали свои жизни, защищая интересы Родины. Мы навсегда сохраним память об их подвиге», — говорится в официальном обращении.

Все погибшие будут представлены к государственным наградам посмертно. В регионе продолжается системная работа по поддержке семей участников специальной военной операции.