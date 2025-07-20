В Саратовской области простятся с погибшими на фронтах СВО героями

В ходе специальной военной операции погибли четверо военнослужащих из Саратовской области.
Официальные некрологи были опубликованы администрациями районов, откуда были призваны бойцы.
Среди погибших:
Сергей Сентюров (Фёдоровский район)
Андрей Зотов (Ершовский район)
Игорь Иванов (Новоузенский район)
Василий Точка (Дергачёвский район)
Губернатор Роман Бусаргин и главы муниципальных образований выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. «Эти мужественные люди отдали свои жизни, защищая интересы Родины. Мы навсегда сохраним память об их подвиге», — говорится в официальном обращении.
Все погибшие будут представлены к государственным наградам посмертно. В регионе продолжается системная работа по поддержке семей участников специальной военной операции.