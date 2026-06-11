В Саратовской области вновь резко подорожали огурцы

Огурцы подорожали в саратовских магазинах почти на 7%.

Согласно последним данным Саратовстата, прошедшая неделя ознаменовалась резким скачком цен на свежие овощи. Лидером по темпам роста стала огуречная» продукция, стоимость которой увеличилась на 6,68%.

В целом «борщевой набор» также продолжает дорожать:

картофель — на 2,04%;

морковь — на 2,68%;

репчатый лук — на 1,87%;

свекла — на 1,31%.

Рост цен не ограничился только овощами. Сильнее всего за этот же период подорожал творог (+1,82%) и бананы (+1,88%), а мороженая неразделанная рыба прибавила в цене 1%.

На фоне общего повышения стоимости продовольствия небольшое снижение цен зафиксировали лишь на три категории товаров: печенье (подешевело на 1,44%), куриные яйца (на 1,11%) и консервы для детского питания из овощей (на 1,22%).

Ольга Сергеева