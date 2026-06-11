В Саратовской области вновь резко подорожали огурцы

Огурцы подорожали в саратовских магазинах почти на 7%.
Согласно последним данным Саратовстата, прошедшая неделя ознаменовалась резким скачком цен на свежие овощи. Лидером по темпам роста стала огуречная» продукция, стоимость которой увеличилась на 6,68%.
В целом «борщевой набор» также продолжает дорожать:
- картофель — на 2,04%;
- морковь — на 2,68%;
- репчатый лук — на 1,87%;
- свекла — на 1,31%.
Рост цен не ограничился только овощами. Сильнее всего за этот же период подорожал творог (+1,82%) и бананы (+1,88%), а мороженая неразделанная рыба прибавила в цене 1%.
На фоне общего повышения стоимости продовольствия небольшое снижение цен зафиксировали лишь на три категории товаров: печенье (подешевело на 1,44%), куриные яйца (на 1,11%) и консервы для детского питания из овощей (на 1,22%).
Ольга Сергеева