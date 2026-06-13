В Энгельсе пекарню на один месяц закрыли из-за работника-мигранта

Суд закрыл энгельсскую пекарню на 30 суток из-за нелегального сотрудника.

В городе Энгельс Саратовской области по решению суда приостановлена работа местной пекарни «Хлеб из Тандыра». Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП), заведение опечатано на 30 суток.

Причиной для жёстких мер стала внеплановая проверка, в ходе которой выяснилось, что за приготовлением еды работает гражданин Узбекистана. Нарушение миграционного законодательства послужило основанием для временной остановки деятельности предприятия.

Судебные приставы привели приговор в исполнение: входные двери помещения были опечатаны, а вывеска демонтирована в присутствии сотрудников ведомства. В ФССП предупредили, что в случае попытки возобновить работу заведения до истечения установленного срока владелец будет привлечён к дополнительной ответственности.

Ольга Сергеева