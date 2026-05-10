Саратовцев предупредили о сильном дожде и шквалистом ветре в понедельник

Жителей Саратовской области предупредили о непогоде в понедельник 11 мая.

Региональное управление МЧС распространило экстренное предупреждение для всех районов области: в ближайшие часы погода перейдет в «опасный режим». Первый рабочий день недели, 11 мая, начнется с погодных аномалий — по данным синоптиков, утром и днем местами ожидается настоящий калейдоскоп стихии.

Спасатели просят жителей приготовиться к мощным ливням, грозовым разрядам и шквалистому ветру, порывы которого могут достигать 15–18 метров в секунду. Особо подчеркивается, что резкое усиление ветра способно валить слабо укрепленные конструкции.

В связи с надвигающейся непогодой МЧС публикует правила выживания для горожан: главное — избегать «бомбоубежищ наоборот». Под строжайшим запретом — укрытие под рекламными щитами, старыми деревьями и линиями электропередач. Все эти объекты во время шторма превращаются в зоны повышенной опасности. Ведомство призывает переждать ненастье в капитальных строениях и не выходить на улицу без необходимости.

