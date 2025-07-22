В Саратовской области падение прибыли ведущих компаний составило 23%

Финансовые трудности наблюдаются в ключевых отраслях Саратовской области.

На заседании бюджетного комитета облдумы обсудили снижение прибыли в регионе на 23% по сравнению с 2024 годом. Министр финансов Ирина Бегинина назвала ситуацию напряженной, отметив сокращение поступлений от налога на прибыль при росте НДФЛ.

Основное падение доходов связано с банковским сектором и нефтегазовой отраслью. Как пояснил начальник аналитического отдела УФНС Владимир Никутин, это обусловлено снижением мировых цен на энергоносители и курса доллара. В то же время локальные предприятия строительства, промышленности и торговли показали рост на 14%, добавив в бюджет более миллиарда рублей.