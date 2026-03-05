В Саратове на склад маркетплейса ищут электромонтёра с зарплатой от 130 тысяч

В областном центре открылась вакансия для специалиста по электромонтажу на склад известного маркетплейса.

Компания готова платить от 130 тысяч рублей в месяц.

Кандидату потребуется опыт работы от года. В обязанности войдет монтаж кабельных линий, осветительного оборудования, распределительных узлов и датчиков движения — строго в соответствии с проектной документацией.

Соискатель должен разбираться в госстандартах, нормах охраны труда и правилах эксплуатации электроустановок, а также знать требования электробезопасности и пожарной безопасности. График работы — 5/2 или 6/1.

Ольга Сергеева