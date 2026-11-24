МЧС предупредило жителей Саратовской области о ветре и гололедице 25 ноября.

Вечером 24 ноября МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Саратовской области. Усиление юго-западного ветра сохранится — порывы будут достигать 15 м/с. Ночью и днём 25 ноября местами ожидается гололедица.

Саратовцев призвали быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам, не прятаться под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередачи, следить за детьми и помогать пожилым. Для пересечения проезжей части рекомендовано использовать надземные или подземные переходы. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть внимательными при проезде пешеходных переходов. Телефон экстренных служб — 112.