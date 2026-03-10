Саратовцев предупреждают о надвигающемся сильном морозе

МЧС предупредило саратовцев об аномальных морозах до -28 градусов.

Региональное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение о надвигающихся сильных морозах. Сообщение было направлено жителям через официальное мобильное приложение ведомства.

По данным прогноза, наиболее холодная погода ожидается в ночные и утренние часы 10 марта. В отдельных районах Левобережья столбики термометров могут опуститься до отметки -28°С. В целом по области минимальная температура воздуха составит -25…-28 градусов.

В связи с существенным похолоданием спасатели обращаются к населению с просьбой быть бдительными. Жителям региона рекомендуется проверить исправность отопительных приборов и систем в своих домах и квартирах, чтобы избежать возможных пожаров и других происшествий, связанных с повышенной нагрузкой на теплосети и электрооборудование.

Ольга Сергеева