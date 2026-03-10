В Саратовской области с 1-го марта изменились сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг

Саратовцам напомнили о переносе сроков оплаты коммунальных услуг.

В России, в том числе в Саратовской области, с 1 марта 2026 года изменились правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь у собственников жилья появилось больше времени на внесение платежей.

Как разъяснили в региональной государственной жилищной инспекции (ГЖИ), срок погашения квитанций за ЖКХ перенесён с 10-го на 15-е число каждого месяца. Это означает, что оплатить февральские счета необходимо до 15 марта включительно. Платежи, поступившие после указанной даты, будут считаться просроченными.

Изменения касаются всех потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах. Нововведение призвано унифицировать платёжную дисциплину и дать жителям дополнительное время для расчётов.

Алиса Эай