В 15 районах Саратовской области и Саратове продолжат благоустройство территорий школ и детсадов

Депутаты Саратовской областной Думы прокомментировали внесенные сегодня изменения в бюджет.

«В 2026 году по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина ремонт дворов школ и детских садов, восстановление спортплощадок, установка новых игровых зон и обновление ограждений продолжится в Саратове и 15 районов области», – рассказала председатель комитета облдумы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Антонина Галяшкина.

В прошлом году за счет данного проекта удалось привести в порядок более 300 территорий детских учреждений в Саратове, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Вольском, Новобурасском, Озинском, Петровском, Татищевском, Хвалынском районах и поселке Светлый. Сегодня на эти цели выделено еще 124,5 млн рублей — для Александрово-Гайского, Балаковского, Ивантеевского, Перелюбского, Романовского, Турковского районов.

«В 2025 году в отдаленных селах моего избирательного округа, в Озинском районе, были обновлены дворы школ и детских садов, которые не видели ремонта более 50 лет. У района на эти цели не было средств. Теперь в трех школах и трех детских садах появились новые комфортные пространства, где с удовольствием проводят время дети и педагоги», – привела пример депутат.

На развитие парковых зон в областном центре обратила внимание председатель комитета Думы по бюджету, налогам и собственности Ирина Колесникова. В прошлом году в Саратове было обустроено 54 территории, в 2026 году проект продолжится.

«По инициативе Вячеслава Володина современные зоны отдыха появляются не только в историческом центре, но и в других районах, – уточнила Колесникова. — В Ленинском районе планируется создать новый парк на улице Шехурдина, а также обустроить скверы на улицах Производственной, Студеной и Технической».