В саратовском колледже с сентября откроют новые востребованные специальности

Депутат Госдумы Николай Панков объявил об открытии новых специальностей в колледже Красноармейска Саратовской области.

Это стало возможным благодаря активности жителей района.

«Это их заслуга. Люди попросили сохранить учебное заведение, так как не все выпускники хотят уезжать. Благодаря их неравнодушию, колледж станет самостоятельным юридическим лицом, что сохранит преподавателей и даст новые возможности», — отметил депутат.

С сентября в колледже начнут преподавать сварочное и швейное дело.

Приемная кампания скоро стартует, предоставив выпускникам школ этого года возможность получить востребованную профессию в родном районе.

«Вместе с жителями будем обсуждать дальнейшее развитие колледжа», — подчеркнул Панков.

Ольга Сергеева