Саратовскую область в выходные ждут аномальные морозы до -30 градусов

В Саратовскую область возвращаются сильные морозы.

В ближайшие выходные, 24-25 января, в Саратовскую область вновь придут аномальные холода. По данным регионального Гидрометцентра, среднесуточная температура опустится на 9 градусов ниже климатической нормы.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, причиной станет влияние сибирского антициклона. Осадков на фоне сильных морозов не ожидается, ветер будет северо-восточным, умеренной силы (3-8 м/с), но даже отсутствие сильных порывов не смягчит морозов.

Температура начнет резко снижаться уже в субботу. В ночь на воскресенье столбики термометров покажут -22…-27°С, а в дневные часы — не выше -15…-18°С.

Самые сильные морозы ожидаются в ночь на понедельник, когда температура в области может упасть до -31°С.