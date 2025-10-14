В Саратовской области завершили капремонт в 128 многоквартирных домах

В Саратовской области подвели итоги программы капитального ремонта многоквартирных домов за текущий год. Всего в 2025 году строительно-монтажные работы проведены в 128 многоэтажках региона, где выполнен 161 вид работ.

В рамках программы отремонтированы 99 кровель, заменено 45 единиц лифтового оборудования, обновлены фасады и внутридомовые инженерные коммуникации. Как отметил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин, все работы сопровождаются пятилетней гарантией, при этом управляющие организации продолжают нести ответственность за техническое состояние домов.

Проверить включение конкретного дома в программу капремонта и сроки проведения работ можно на официальном сайте Фонда капитального ремонта Саратовской области. Информация о реализации программы также доступна в официальных сообществах фонда в социальных сетях.

Алена Орешкина