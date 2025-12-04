Саратовцев приглашают выбрать «Город молодёжи»

Наши соседи из Приволжского федерального округа — город Выкса в Нижегородской области — вышли в шорт-лист всероссийской премии «Время молодых».

Впервые в России выбирают «Город молодёжи» среди муниципалитетов, которые не являются региональными центрами, но дают молодёжи реальные возможности для развития. По итогам экспертного отбора Выкса вошла в шорт-лист вместе с Ельцом, Новым Уренгоем, Норильском, Старой Руссой и Шерегешем.

Теперь решающим становится народное голосование — оно приносит 50 из 100 баллов.

Правила запрещают поддерживать город своего региона, но жители Саратовской области могут отдать свой голос соседям и внести вклад в их победу.

Поддержать участников можно на Госуслугах по 19 декабря включительно по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/558552/