Вакцинацию от гриппа к началу зимы прошли более 50% жителей Саратовской области

В Саратовской области прививку от гриппа получили более 1,2 миллиона человек, включая около 300 тысяч детей и свыше 900 тысяч взрослых.

Согласно данным регионального минздрава от 4 декабря, уровень охвата вакцинацией составил 51,1%.

Несмотря на это, эпидемиологическая обстановка остаётся сложной. За минувшую неделю было зарегистрировано 14 053 случая ОРВИ, что на 12,9% больше, чем неделей ранее.

Наблюдается рост госпитализаций — на 12,2% (303 случая). Общий эпидемический порог превышен на 22,24%, в основном за счёт заболеваемости среди взрослого населения.

Кроме того, на 11,6% увеличилось число случаев коронавируса: за неделю выявлено 137 инфицированных, среди них двое беременных женщин и 15 детей.

Ольга Сергеева