Саратовцам провели бесплатную пешеходную экскурсию по любимому саду Гагарина

Городской культурный центр имени П. А. Столыпина провел пешеходную прогулку под названием «Любимое место отдыха саратовцев и первого космонавта».

15 июня Участники мероприятия, как коренные жители, так и приезжие, смогли ближе изучить городской сад «Липки», являющийся объектом культурного и исторического значения федерального уровня.

Ведущий экскурсии Дмитрий Эйрих познакомил собравшихся с историей создания этого городского сада и раскрыл причины, по которым Юрий Гагарин любил гулять в «Липках».

Напомним, ГКЦ им. Столыпина регулярно проводит пешие экскурсии по знаковым местам Саратова на бесплатной основе и без предварительной регистрации.

Ольга Сергеева