В Саратовской области за 30 млн продают завод по производству бетона

В городе Петровске на продажу выставлен действующий завод по производству бетона.

Как следует из объявления продавца, предприятие продаётся единым лотом, включающим земельный участок площадью 1,8 гектара, а также производственные и административные здания.

На территории предприятия расположены двухэтажное здание с офисными кабинетами и гараж для техники. Производственный процесс на заводе полностью автоматизирован.

Собственник оценил актив в 30 миллионов рублей. В качестве причины продажи указана смена региона проживания владельца бизнеса.

Ольга Сергеева