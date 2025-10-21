Вячеслав Володин: Преступление и наказание

Внесли с коллегами законопроект, направленный на защиту интересов страны и повышение её безопасности.

Его авторами стали 419 депутатов.

В последние годы фиксируется увеличение количества диверсионных преступлений.

Если за период с 2019 по 2023 годы по ст. 281 УК РФ суммарно было осуждено 13 человек, то только за 2024 год — уже 48.

Особые опасения вызывает вовлечение в диверсионную деятельность подростков, которые зачастую не отдают себе отчёта в своих действиях.

В погоне за лёгкими деньгами или же в форме игры, а также путём обмана и шантажа они становятся участниками преступлений.

Мы должны сделать всё, чтобы защитить детей от этого.

В этой связи законопроектом предлагается внести ряд изменений в УК РФ в части противодействия диверсионной и террористической деятельности на территории Российской Федерации.

А именно:

— за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности предусмотреть максимально жёсткое наказание в виде пожизненного лишения свободы;

— отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности;

— ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение;

— ввести запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;

— установить в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершённые преступления;

— за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, предусмотреть уголовную ответственность с 14 лет.

Планируем рассмотреть законопроект в приоритетном порядке.