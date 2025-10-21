Вячеслав Володин: Преступление и наказание

Внесли с коллегами законопроект, направленный на защиту интересов страны и повышение её безопасности.
Его авторами стали 419 депутатов.
В последние годы фиксируется увеличение количества диверсионных преступлений.
Если за период с 2019 по 2023 годы по ст. 281 УК РФ суммарно было осуждено 13 человек, то только за 2024 год — уже 48.
Особые опасения вызывает вовлечение в диверсионную деятельность подростков, которые зачастую не отдают себе отчёта в своих действиях.
В погоне за лёгкими деньгами или же в форме игры, а также путём обмана и шантажа они становятся участниками преступлений.
Мы должны сделать всё, чтобы защитить детей от этого.
В этой связи законопроектом предлагается внести ряд изменений в УК РФ в части противодействия диверсионной и террористической деятельности на территории Российской Федерации.
А именно:
— за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности предусмотреть максимально жёсткое наказание в виде пожизненного лишения свободы;
— отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности;
— ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение;
— ввести запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;
— установить в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершённые преступления;
— за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, предусмотреть уголовную ответственность с 14 лет.
Планируем рассмотреть законопроект в приоритетном порядке.