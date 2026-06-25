В Саратове месторождение серой глины оценили в 75 миллионов рублей

На продажу выставлено саратовское лицензированное месторождение глины с запасами 3,4 млн кубометров.

В лот входят два карьера — Шевыревка и Докторовка — с действующими лицензиями до 2045 года. Судя по открытым данным, здесь находится месторождение желтовато-серой глина и темно-серой глины.

Как указано в объявлении, сырьевая база подходит для производства кирпича и других строительных изделий. За объект просят 75 млн рублей, а срок окупаемости вложений, по оценке продавцов, составит всего полгода.

Примечательно, что зимой прошлого года в интернете продавали похожий карьер в этом же районе за 50 млн рублей. Возможно, речь шла о том же самом Шевыревском месторождении.

Ольга Сергеева