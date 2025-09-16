Саратовцев угощали вареньем из зеленых помидоров и шишек с маринованной вишней

В селе Воскресенском Саратовской области 14 сентября прошел Фестиваль варенья, приуроченный к 45-летию района. Мероприятие состоялось на смотровой площадке.

Учреждения культуры и образования представили гостям разнообразные угощения: от классических видов варенья из малины и яблок до экзотических — из папайи, манго, а также необычных — зленых помидоров и еловых шишек. Особый восторг у гостей вызвала маринованная вишня.

В празднике участвовали творческие коллективы из множества сел района, выступившие с концертной программой. Глава муниципалитета Денис Павлов рассказал в соцсетях о празднике, отметив, что Фестиваль стал местным туристическим брендом и прошел на высоком уровне.

Наталья Мерайеф