Саратовский «Кристалл» устроил голевую феерию в последнем домашнем матче сезона

Хоккеисты саратовского «Кристалла» завершают сезон в ВХЛ без плей-офф, но напоследок подарили болельщикам яркое шоу.

В первом матче заключительной домашней серии подопечные Дмитрия Космачёва забросили семь шайб в ворота гостей из Нижнего Новгорода. Итоговый счет встречи — 7:4 в пользу хозяев.

Игра, собравшая на трибунах 3240 зрителей, выдалась результативной. Счет по периодам: 3:0, 2:2, 2:2. Уже к середине первого периода саратовцы вели с разницей в три шайбы, и тренерский штаб «Торпедо-Горького» был вынужден заменить вратаря Лоренса Зинаддина на Максима Соколова после четвертой пропущенной шайбы.

Особо отличился нападающий хозяев Артём Мисников, оформивший дубль (шайбы на 4:1 и 5:2). Также в составе «Кристалла» забивали Данил Авершин (6:3) и Роман Опалев (6:4). Примечательно, что Опалев отличился на 58-й минуте, когда саратовцы играли вшестером без вратаря. Авершин же забил свою шайбу за две секунды до конца второго периода.

Сейчас «Кристалл» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 74 очка в 62 матчах (разница шайб 174:145). Для нижегородцев, которые идут 12-ми, этот матч стал очередным этапом подготовки к плей-офф. Первый раунд кубковой стадии стартует после 18 марта.

Ольга Сергеева