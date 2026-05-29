Саратовцев в 2027 году полностью обеспечат интернетом и мобильной связью

В Саратовской области мобильной связью обеспечены 99,6% жителей, а интернетом — 99,2%.

Об этом 28 мая сообщил заместитель министра цифрового развития и связи Андрей Добудько в прямом эфире. Он отметил, что к 2027 году планируется обеспечить 100% покрытие населенных пунктов как мобильной связью, так и интернетом.

Работы по улучшению связи ведутся не только в рамках федерального проекта, но и в рамках инвестиционных проектов сотовых операторов, которые используют собственные средства.

Кроме того, Добудько рассказал о мерах, принимаемых для компенсации периодических отключений мобильного интернета. На интерактивном портале «2Гис» размещена карта с точками доступа Wi-Fi. Он также упомянул, что если у жителей возникают проблемы с доступом к Wi-Fi, они могут обратиться по телефону 122 (кнопка 4) для корректировки или сообщения о неработающей точке.

Министерство заявляет, что работает в реальном времени, оперативно обрабатывая обращения и внося необходимые изменения в карту.

Ольга Сергеева