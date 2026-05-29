За неделю мая в области зарегистрировано 8 случаев COVID-19

В Саратовской области за неделю зарегистрировано 8 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков. По словам главы минздрава, это на 46,6% меньше по сравнению с предыдущей неделей, когда было зафиксировано 15 случаев.

С начала 2026 года в области зарегистрировано 838 случаев коронавирусной инфекции, что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было зафиксировано 1731 случай.

Министр также отметил, что детские ковидные койки в настоящее время развернуты только в Саратовской областной инфекционной больнице имени Иванова. За последние сутки был госпитализирован один ребенок. На данный момент в больнице находятся два ребенка с подтвержденным COVID-19, один из которых имеет пневмонию.

