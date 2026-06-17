В Саратове на Чапаева открылась вакансия пекаря с зарплатой до 80 тысяч рублей в месяц

Саратовская сеть пекарен опубликовала вакансию для пекарей с зарплатой, значительно превышающей средний уровень по региону.
Производственная площадка компании расположена во Фрунзенском районе города на улице Чапаева.
В обязанности будущих сотрудников входит изготовление традиционного хлеба и выпечки, выполнение коллективного плана продаж, а также поддержание порядка в цеху.
Работодатель гарантирует бесплатное питание, выдачу рабочей формы и вечерний развоз на такси.
Заявленный размер заработной платы составляет от 70 до 80 тысяч рублей.
Ольга Сергеева