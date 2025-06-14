Саратовцев возмутил замок на воротах новой спортплощадки

Жители Солнечного возмущены недоступностью новой спортплощадки.

В саратовском поселке Солнечный появился современный спортивный комплекс с полями для футбола, волейбола и баскетбола. Однако местные жители столкнулись с неожиданной проблемой — площадка постоянно закрыта на замок.

Напомним, новый спортивный объект установлен несколько недель назад. Но сейчас вход для жителей микрорайона ограничен: ворота и калитки находятся под замком

Реакция населения негативна. «Если площадка закрыта, значит она не для нас? Видимо, это просто элемент благоустройства для галочки», — возмущаются местные жители в социальных сетях. Многие отмечают, что ждали открытия этого спортивного объекта и теперь разочарованы сложившейся ситуацией.