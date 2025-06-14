В Саратове провели «Курбан Fest» для сестер»

В дни празднования Курбан-Байрама в Саратове прошло мероприятие «Курбан Fest» для сестер».

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, его провела женская организация «Родник». Основной посыл заключался в том, что религиозные праздники играют важную роль в сохранении семьи и семейных ценностей.

Встречу, которая состоялась 7 июня 2025 года, открыла руководитель женской организации «Родник» Хадиджа-ханум Бибарсова. Она поздравила всех с праздником Курбан-Байрам.

Затем Альфия Рахмитулина прочитала аяты Священного Корана и рассказала о значении праздника Курбан Байрам. Психолог Сабина Кулиева затронула тему объединения семьи через религиозные праздники, подчеркивая, что семья включает не только супругов, но и родителей. Она отметила важность уважения к ценностям и традициям каждого члена семьи.

Между выступлениями спикеров проходила викторин на знание истории Курбана-Байрама и обрядов Хаджа. Правильные ответы поощрялись подарками.

В ходе встречи перед ее участницами с полезными напоминаниями выступила специалист по красоте и уходу Жанслу Жангалиева. Она поделилась мыслями о важности внешней красоты в семье.

В заключительной части мероприятия о Хадже с точки зрения внутреннего ощущения и восприятия рассказала Кумысай Бапина. Она отметила, что совершение паломничества с супругом — это не романтическое путешествие, а серьезная проверка на прочность отношений.

«Курбан Fest» для сестер» собрал полсотни представительниц прекрасного пола. Каждая получила незабываемые впечатления от такой встречи.