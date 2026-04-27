В Дергачах 16-летний юноша перевернулся на мопеде «Альфа»

Юный водитель перевернулся на мопеде и попал в больницу.

В поселке Дергачи Саратовской области случилось ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. 26 апреля около 16:30 напротив дома № 45 по улице Советской 16-летний подросток, управляя мопедом «Альфа», не справился с управлением и опрокинулся.

Как сообщает региональное управление Госавтоинспекции, молодой человек 2009 года рождения получил травмы, с которыми был экстренно госпитализирован в местное медучреждение. Информация о его состоянии уточняется.

Напомним, ранее в Краснокутском районе последствия аварии с молодыми людьми оказались еще серьезнее: 17-летний водитель «Жигулей» съехал в кювет, и вместе с ним пострадали сразу пятеро пассажиров.

Госавтоинспекция вновь призывает родителей усилить контроль за доступом подростков к любой технике.

Ольга Сергеева