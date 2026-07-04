В Волге у саратовского пляжа обнаружили утопленника из Судана

В Саратове утонул молодой человек

4 июля 2026 года в акватории реки Волга, в районе пляжа «Городские пески» в Саратове, произошла трагедия. Тело 23-летнего мужчины было обнаружено без признаков жизни.

По информации Следственного комитета по Саратовской области, тело извлекли из воды сотрудники областной службы спасения и передали его полиции. Место происшествия было осмотрено следственными органами.

Как сообщает издание «СарИнформ», погибшим оказался гражданин Судана. Пляж «Городские пески» расположен на острове между Саратовом и Энгельсом, под мостом, соединяющим два города.

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются в ходе доследственной проверки. На месте происшествия работали оперативные службы, которые выясняют точную картину событий.

Управление МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при купании в водоемах, особенно учитывая жаркую погоду, установившуюся в регионе.

Ольга Сергеева