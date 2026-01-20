Саратовцы активно ловят рыбу на льду водоемов в 20-градусный мороз

Саратовские любители зимней рыбалки не обращают внимания на сильные морозы, которые опускаются ниже -20°C.

В свои выходные они активно осваивают ледовые просторы Волги и местных водоемов.

Например, на покрытом льдом Петровском пруду в Озинском районе одному из рыбаков удалось выудить хороший улов плотвы и красноперки.

Другие энтузиасты, невзирая на порывистый северо-восточный ветер, продолжали охотиться за щукой.

Стоит отметить, что официальный запрет на выход на лед в области был снят 12 января.

Ольга Сергеева