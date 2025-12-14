В Саратове восстанавливают сломанную бураном главную елку города

Бригады МУП «Саргорсвет» продолжают работу по восстановлению городского освещения и элементов праздничного оформления города.

По поручению главы города Михаила Исаева продолжаются работы по устранению последствий непогоды

Как сообщает мэрия Саратова, уже отремонтировано и введено в строй 82 участка сетей наружного освещения. Параллельно ведется ремонт пострадавших элементов иллюминации и уличного декора. Особое внимание уделено восстановлению праздничных конструкций.

В результате непогоды пострадал главный символ Нового года — центральная городская елка. Из-за полученных повреждений конструкцию пришлось демонтировать. В настоящий момент проводятся все необходимые работы. До конца года елка вновь будет радовать горожан.

Елочная конструкция на бульваре Героев Отечества временно демонтирована для проведения технических работ, требующих сварки. Планируется, что установка будет проведена на следующей неделе.

Остальные праздничные ели во всех районах города находятся в исправном состоянии и продолжают радовать жителей.

Ольга Сергеева