В Саратовской области отремонтируют рекордное количество школ

Для развития системы образования на территории Саратовской области принят ряд ключевых инициатив, касающихся укрепления материально-технической базы наших учреждений, решения кадровых вопросов.

О них рассказал в своем ТГ-канале губернатор Роман Бусаргин.

— Выплата в размере 1 миллиона рублей в рамках региональной программы «Сельский педагог». В этом году количество участников увеличено в 2 раза: с 15 до 30 человек;

— Единовременная выплата в 100 тысяч рублей при трудоустройстве в сельскую школу для молодых специалистов в течение года после получения диплома;

— Надбавка к должностному окладу в размере 15% в первые три года работы;

— Единовременная выплата молодым специалистам: за первый год работы – 50 000 рублей, за второй год работы – 45 000 рублей, за третий год работы – 40 000 рублей. С этого года расширили перечень получателей этой меры поддержки;

— Премия для подготовивших 100-балльников по ЕГЭ в размере 50 тысяч рублей;

— Компенсация оплаты жилья и коммунальных услуг проживающим и работающим в сельской местности;

— Увеличенные выплаты за победу в региональном этапе профессионального конкурса «Учитель года».

Бусаргин напомнил что для укомплектования учреждений кадрами значительно в регионе увеличили квоту на целевое обучение. Сейчас по различным направлениям в учебных заведениях региона готовят 230 молодых специалистов. В 2024 году их было 180. Для целевиков по отдельным самым востребованным направлениям ввели персональные меры поддержки в виде стипендии. В вузах — по 10 тысяч рублей, в колледжах — по 7 тысяч рублей. Выплату получают будущие учителя математики, химии, физики, информатики, русского языка и литературы, иностранных языков, а также начальных классов, которые успешно сдали сессию.

— Эти решения позволили изменить ситуацию в образовании: за последние три года в школы трудоустроено свыше 2 тысяч молодых педагогов. В текущем учебном году пришли 470 специалистов, к работе уже приступили более 50 учителей-целевиков. Однако сохраняется потребность еще в 370 педагогах: в основном это учителя-предметники. Об этом детально говорили на встрече с профильным зампредом Владимиром Поповым. Перед ним поставлена задача формировать кадровый резерв для закрытия этих ставок также за счет целевого обучения. Отмечу, что важнейшей составляющей развития образования остается и укрепление материально-технической базы школ. В этом году в рамках национальных проектов Президента РФ Владимира Путина капитально отремонтировали 12 учреждений, — написал губернатор.

В следующем году будет реконструировано рекордное количество школ — 21. Это стало возможным в том числе благодаря поддержке председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Фактически это будут новые образовательные центры, оснащенные самым современным оборудованием.

Подготовила Наталья Мерайеф