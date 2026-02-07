Саратовцы делятся эффектными фотографиями февральского гало в небе

Вечером 6 февраля жители Саратова стали свидетелями необычного оптического явления.

На небе вокруг солнца образовалось яркое световое кольцо (гало), а по его сторонам зажглись два ярких пятна, напоминающих дополнительные светила.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ имени Чернышевского Максим Червяков пояснил в своем Telegram-канале, что гало возникает из-за преломления и отражения солнечных лучей в ледяных кристаллах перистых облаков. Яркие пятна по бокам — это паргелии, или «ложные солнца», которые являются частью гало. Обычно они появляются парами и могут напоминать кусочки радуги.

Гало — довольно распространенное явление, но появление ярких и устойчивых паргелий привлекает особое внимание и часто фиксируется горожанами на фото и видео.

Ольга Сергеева