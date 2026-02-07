В Саратове возбудили уголовное дело о злоупотреблении с землями для многодетных

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении многодетных семей.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, должностные лица администрации Саратова разработали и утвердили проект планировки территории, включающий 470 земельных участков для многодетных граждан. Однако, как установлено, чиновники не предусмотрели в документах обязательное обеспечение этих участков объектами инженерной инфраструктуры — сетями водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и другими, что является нарушением требований законодательства.

Уголовное дело было возбуждено после приема граждан из числа многодетных семей в саратовском управлении СКР. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ольга Сергеева