Утром в Саратове женщина на «Рено» сбила пешехода

В Ленинском районе Саратова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Об инциденте сообщили в региональном управлении ГИБДД.
По предварительной информации ведомства, авария случилась около 06:30 на проспекте 50 лет Октября, 69а. Автомобиль Renault Duster, за рулём которого находилась 43-летняя женщина, сбил 69-летнего мужчину, переходившего проезжую часть.
Пострадавший пешеход с полученными травмами был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В результате ДТП движение на данном участке дороги временно осложнилось.
Ольга Сергеева