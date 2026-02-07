Утром в Саратове женщина на «Рено» сбила пешехода

В Ленинском районе Саратова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Об инциденте сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации ведомства, авария случилась около 06:30 на проспекте 50 лет Октября, 69а. Автомобиль Renault Duster, за рулём которого находилась 43-летняя женщина, сбил 69-летнего мужчину, переходившего проезжую часть.

Пострадавший пешеход с полученными травмами был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В результате ДТП движение на данном участке дороги временно осложнилось.

Ольга Сергеева