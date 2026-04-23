В Саратове рецидивист украл у собутыльника ноутбук за 55 тысяч рублей и продал за пять тысяч

Застолье с незнакомцем обернулось кражей: у саратовца пропал дорогой лэптоп.

Житель областного центра стал жертвой собственного гостеприимства. Как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, 34-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже дорогостоящей техники.

По словам заявителя, 22 апреля к нему в квартиру на улице Зыбина пришли приятель и его знакомый, которого хозяин видел впервые. Компания устроила застолье, после чего друг ушёл домой, а владелец жилья уснул. Проснувшись утром, он обнаружил исчезновение ноутбука стоимостью 55 тысяч рублей.

Оперативники быстро вычислили подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее неоднократно судимый житель Кировского района. На допросе мужчина признался: он положил ноутбук в пакет, вынес из квартиры и впоследствии продал случайному прохожему за 5 тысяч рублей.

Фигурант задержан. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ольга Сергеева