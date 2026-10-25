В Балакове в столкновении двух иномарок разбилась женщина

В ДТП с участием Toyota и Omoda пострадала пассажирка.

Днём 24 октября в Балакове Саратовской области в дорожно-транспортном происшествии покалечилась женщина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла около 12:50 у дома №30 по улице Каховской. Столкнулись автомобили Toyota под управлением 57-летнего мужчины и Omoda, за рулём которого была 53-летняя женщина.

В результате ДТП 53-летнюю пассажирку Toyota с травмами доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.