Владельца саратовской стройкомпании «Система» Дулепина банкротят из‑за крупного долга

В Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление о признании банкротом Дмитрия Дулепина — владельца и гендиректора строительной компании «Система».

Истец — волгоградский «Поволжский металлоцентр 2015» — требует 5,2 млн рублей.

В феврале 2026 года суд уже рассматривал аналогичное заявление (на 1,3 млн рублей) от ООО «Волга Девелопмент Ком», связанного с бизнесменом, но производство прекратили. «ВДК» сейчас ликвидируется, Дулепин покинул пост её директора год назад.

В ноябре 2025 года московская фирма и индивидуальный предприниматель пытались обанкротить само ООО «Строительная компания „Система“» почти на 4 млн рублей. Связано ли новое дело с этими долгами — пока неизвестно.

