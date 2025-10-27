Саратовцы из-за праздников досрочно получат пенсии и пособия в ноябре

В связи с ноябрьскими праздниками Социальный фонд России досрочно перечислит пенсии и пособия жителям Саратовской области.

Основные изменения в графике выплат:

1 ноября: единое пособие на детей до 17 лет, выплаты беременным и по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также пенсии получателям с датой 4 ноября.

5 ноября: ежемесячная выплата из маткапитала на детей до 3 лет.

7 ноября: пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан.

13 и 20 ноября: досрочная выплата пенсий получателям с датами 16 и 21 ноября.

Гражданам, получающим выплаты через почту, рекомендовано уточнить график в своих отделениях.

Всю необходимую информацию можно получить по телефону контакт-центра СФР: 8-800-1-00000-1.

Ольга Сергеева