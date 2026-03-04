Утром в Саратове пропал мобильный интернет

В Саратове утром 4 марта зафиксированы сбои в работе мобильного интернета.

Жители областного центра столкнулись с проблемами доступа к мобильной сети. Как сообщают очевидцы, связь отсутствовала или работала с перебоями в различных частях города.

Данные ограничения вводятся на фоне действующего в регионе особого режима. Напомним, с мая 2025 года на территории Саратовской области периодически блокируется мобильный трафик. Эта мера, по заявлениям официальных органов, направлена на обеспечение безопасности и предотвращение возможных атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Минувшей ночью в регионе вновь объявлялась опасность атаки с украинской стороны. В таких случаях операторы связи традиционно приостанавливают передачу данных, чтобы исключить вероятность наведения дронов или координации их действий через интернет. Информация о точных сроках восстановления полноценного покрытия пока не поступала.

Ольга Сергеева