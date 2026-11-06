Саратовцы наблюдали первый снег

В Саратове выпал первый снег.

Накануне, 5 ноября, в регионе появились первые «белые мухи» — видеокадры с осадками выложены саратовцами в соцсетях. «С первым снегом!» — поздравили горожан авторы поста.

Ранее о первом снеге сообщили жители Аткарска, а в Балашовском районе, по информации администрации муниципалитета, утром наблюдали снег с дождем.

Согласно прогнозу синоптиков, в последние два дня рабочей недели небольшие и умеренные осадки в виде дождя, дождя со снегом, а в ночные часы — в виде снега ожидаются во многих районах Саратовской области.