Саратовцы назвали троллейбус самым популярным видом общественного транспорта

К Всемирному дню без автомобиля министерство транспорта Саратовской области провело опрос среди жителей региона через платформу «Госуслуги». Результаты показали, что 87,5% респондентов ежедневно пользуются общественным транспортом.

Самым популярным видом транспорта стал троллейбус — его предпочитают 50% опрошенных. Автобусы и маршрутные такси набрали по 25% голосов каждый. На территории области зарегистрировано 2650 единиц общественного транспорта, из которых 411 работают на экологичном газомоторном топливе.

Участники опроса также предложили инициативу по улучшению транспортной системы: обновление подвижного состава, установка валидаторов и USB-розеток, а также проведение экологических акций. Результаты анкетирования помогут оптимизировать работу общественного транспорта в регионе.