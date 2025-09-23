В Хвалынской районной больнице начал работать компьютерный томограф

В Хвалынской районной больнице Саратовской области введен в эксплуатацию современный компьютерный томограф. Оборудование получено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Новый аппарат позволяет получать детализированные изображения внутренних органов, костей и сосудов для диагностики широкого спектра заболеваний. Как отметила главный врач учреждения Екатерина Юдина, оборудование работает в тестовом режиме и в дальнейшем позволит оперативно проводить исследования органов грудной клетки, брюшной полости и других областей.

Программа модернизации здравоохранения, инициированная президентом России, продлена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Поставка компьютерного томографа в Хвалынск значительно повысит качество диагностики в районе и сократит время постановки точных диагнозов.