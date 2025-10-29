Саратовцы не оплатили парковку 52 раза за одни сутки

Городская администрация Саратова информирует автомобилистов о продолжении работы системы платных парковок, которая действует на территории города с 1 июня 2025 года.

На текущий момент для водителей доступно 12 платных парковочных зон.

За вчерашний день, 28 октября, к ответственности за нарушение правил парковки были привлечены 52 владельца транспортных средств. Основанием для составления административных протоколов послужила неуплата стоимости парковочного места.

Согласно официальной статистике, общее количество выписанных штрафов за период с 29 июля по 28 октября достигло 611.

В перечень основных нарушений, зафиксированных на платных парковках, входят:

отсутствие оплаты за использование парковочного места;

размещение посторонних предметов или самовольно установленных указателей на территории парковки.

За первичное совершение любого из указанных нарушений предусмотрен административный штраф в размере 1 000 рублей. В случае повторного нарушения в течение года размер штрафа увеличивается до 1 500 рублей.

