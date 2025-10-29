В мэрии Саратова обсудили вопросы развития городской экономики

На постоянно действующем совещании при главе администрации Саратова были рассмотрены вопросы по инвестиционному развитию и экономике.

Как сообщили в мэрии, комитет по экономике и инвестициям совместно с районными администрациями ведет комплексную работу по укреплению финансовой базы муниципалитета, созданию благоприятных условий для бизнеса и увеличению поступлений в бюджет.

Индекс промышленного производства составил 107,6%, а количество малых и средних предприятий увеличилось на 3,1%.

Важным направлением остается взаимодействие с населением и предпринимателями:

— проводится информационно-разъяснительная работа и встречи с бизнес-сообществом;

— принимаются меры по легализации трудовых отношений и расширению налоговой базы;

— отмечен рост заработных плат — в среднем по Саратову показатель достиг 74,1 тыс. рублей, при уровне безработицы 0,17%, что почти вдвое ниже среднеобластного уровня.

Одним из наиболее важных направлений остается выявление объектов с незарегистрированными правами с целью побуждения граждан к оформлению своего имущества.

В этом направлении администрациями районов, комитетом по экономике и комитетом муниципального контроля еженедельно проводятся осмотры земельных участков, на которых по данным Росреестра отсутствуют объекты капитального строительства.

По состоянию на 24 октября осмотры проведены в отношении 5256 участков, действующие объекты обнаружены по 319 адресам.

Об этом информирует пресс-служба муниципалитета.

Подготовила Ольга Сергеева