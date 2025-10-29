В облдуме обсудили решения для помощи муниципалитетам с неподъемными штрафами

Депутаты Саратовской областной Думы обсудили ситуацию с непомерными для сельских поселений штрафами.

В обсуждении приняли участие представители регионального правительства, надзорных ведомств, Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» и районных администраций.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в области насчитывается 1632 централизованных источника водоснабжения.

Представитель ведомства Надежда Меркулова сообщила, что муниципалитеты проводят работу по оформлению зон санитарной охраны источников, однако для большинства эта задача остается актуальной. Вынесено 250 судебных решений, связанных с отсутствием санитарно-эпидемиологических заключений на источники водоснабжения. При этом депутаты выразили обеспокоенность несоизмеримостью размеров штрафов и бюджетов сельских поселений, обратив при этом особое внимание на необходимость контроля за качеством воды.

«Законодательство обязывает использовать водный объект при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о его соответствии санитарным правилам и условиям безопасной для населения эксплуатации», — заявил заместитель председателя Думы Сергей Овсянников, подчеркнув необходимость выработки решений для урегулирования ситуации.

Депутат Алексей Кольцов предложил рассмотреть возможность предоставления муниципалитетам мотивированной отсрочки при исполнении судебных решений. Кроме того, депутаты выступили с идеей разработки единого типового проекта документации для подземных источников водоснабжения, что позволит в дальнейшем снизить финансовые затраты поселений.

По инициативе председателя комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Антонины Галяшкиной у муниципалитетов запросили информацию о необходимых средствах для анализа возможностей поэтапного решения вопроса при формировании бюджета на следующие три года.

Сергей Овсянников заверил, что вопрос остается в центре внимания Думы. По его словам, будет продолжен поиск механизмов, обеспечивающих выполнение требований законодательства и эффективное использование бюджетных средств. Он также подчеркнул необходимость разработки исполнительными органами области методических рекомендаций по практике правоприменения и их направления муниципалитетам.