В Саратовской области из-за ремонта изменят график электричек в апреле

В Саратовской области пассажирам пригородных поездов стоит готовиться к временным изменениям расписания.

Корректировки связаны с плановыми путевыми работами, которые развернутся на перегоне между остановочными пунктами «Россошь» и «Овражная».

Как уточнили в Приволжской железной дороге, в отдельные дни часть электричек последует по усечённому маршруту. Так, 12, 16 и 17 апреля пригородный поезд № 6048, следующий из Тарханов в Овражную, будет ходить только до станции «Карамыш».

Зеркальные перемены затронут и состав № 6047, курсирующий в обратном направлении: из Овражной в Тарханы. 13, 17 и 18 апреля этот поезд начнёт движение от «Карамыша» и проследует до конечной станции «Тарханы», минуя проблемный участок.

Алиса Эай